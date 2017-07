Cholesterolgehalte meten bij Bodyfit op de Edammerweg

Bij Gezondheidswinkel Bodyfit aan de Edammerweg 6 was er vrijdag de mogelijkheid om het cholesterolgehalte op te laten meten. Door Angelique en Rogier Scheltema was de natuurgeneeskundige R.S. Nobbe uitgenodigd om de metingen in de winkel te verrichten.

Hier was veel animo voor want de hele dag bleef er een stroom klanten op gang om de cholesterolmeting te laten verrichten. Ter plekke werd een bloedprikje gedaan in de vinger, waarna men direct inzicht kreeg hoe het gesteld is met de hoeveelheid cholesterol in het bloed.

Ook werden adviezen gegeven om het cholesterolgehalte gezond te houden. De service die Bodyfit met het cholesterolgehalte meten aan-bood, werd zeer op prijs gesteld.