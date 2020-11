CIBV-certificaat voor technisch beveiliger Frank van Drie

Donderdag brachten Mieke Noordanus en Harrit Broot van CIBV (gespecialiseerd in de certificatie van brand- en inbraakbeveiliging) een bezoek aan Lockmaster Benelux aan de Dieselstraat 3. Zij kwamen aan Frank van Drie het certificaat “CIBV Register Vakbekwaamheid” level 3 specialist TBMB overhandigen.

TBMB staat voor technisch beheerder mechanische beveiliging. Frank is de enige in Nederland die dit certificaat nu in zijn bezit heeft. Frank is allround mechanisch beveiliger en is op dit vakgebied de beste in ons land. “Alles op het gebied van bouwkundige beveiliging kan hij maken.

Als wij een slot niet meer geopend krijgen, roepen we altijd de hulp in van Frank, die krijgt echt alles voor elkaar”, vertelde Mieke Noordanus. Na de overhandiging van het certificaat werd een feestelijk opgemaakte taart aangesneden.