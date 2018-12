Clubkampioenschappen St. Mauritius in de Gymstuif

Zaterdag 1 december vonden de jaarlijkse clubkampioenschappen van turnvereniging St. Mauritius plaats in de Gymstuif. Dit was de kans voor de kinderen om aan ouders, opa’s, oma’s, vrienden en vriendinnen te laten zien wat zij geleerd hebben. Er was veel publiek aanwezig in de turnzaal om de kinderen aan te moedigen.

Om 9.00 uur waren als eerste de jonge talenten aan de beurt om hun kunnen te tonen. Daarna kwam om 10.30 uur de D-groep dames in actie. Om 13.00 uur was het turnen voor de heren en dames (N1, N2, N3 groepen). Om 15.30 uur volgde het Cadeautjesspel en tot slot de prijsuitreiking. Om 16.30 uur was het cadeautjesspel afgelopen en konden de kinderen worden opgehaald door de ouders na een geslaagde turndag.