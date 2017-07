Clubkampioenschappen van Budocentrum Fun & Fit

In sporthal De Seinpaal vond zaterdag het jaarlijkse Yusen Logistic-toernooi plaats van Budocentrum Fun & Fit. De judovereniging bestaat 10 jaar en daarom was het een extra feestelijk toernooi.

Eigenlijk zijn het de clubkampioenschappen. Oprichter Michel Posthumus sprak het openingswoord en stelde: “Wie had verwacht dat ik dit 10 jaar later, samen met 30 vrijwilligers voor elkaar heb gekregen”. Budocentrum Fun & Fit telt nu 320 leden. Als afsluiting van het seizoen vond dit toernooi in de Seinpaal plaats, want de gymzaal is te klein.

Voor de kersverse wethouder Sportzaken, Vincent Tuijp, was ‘t zijn eerste officiële handeling. Hij opende het toernooi door op de mat een partij aan te gaan met Jan Nieuweboer. Daarna startte het toernooi.