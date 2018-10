Coco Bongo show in PXgroot succes!

Afgelopen weekend was alweer de tweede editie van de show Coco Bongo in Pop- en Cultuurhuis PX. Op vrijdag was de try-out voor alle bezoekers tot 17 jaar en zaterdag traden alle artiesten op voor een uitverkochte zaal.

De meer dan 16 optredens waren zeer uiteenlopend, van Beyonce, Robbie Williams tot Will Smith, en de klapper van de avond was toch wel de dans en zang uit de film Dirty Dancing. De zaal ging uit zijn dak! De algemene organisatie lag in handen van Mandy Sier, Linda Bond en Kelly van Rees. De zangers en zangeressen van deze avond waren John Molenaar, Nick Schilder, Nick Koning, Lenny Guijt, Mandy Sier en Linda Bond.