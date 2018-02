Collectie Volendams Museum uitgebreid met twee prachtige schilderijen

Sinds maandag is de collectie schilderijen van het Volendams Museum uitgebreid met twee prachtige nieuwe aanwinsten. Met een vrachtwagen werden de twee grote doeken naar het museum vervoerd en naar binnen gedragen.

Het zijn twee grote doeken (2.00 x 2.50 meter) van de Franse kunstschilder Henri Ferdinand Berland, die rond 1900 in Volendam gewerkt heeft. De twee schilderijen zijn in Hotel Spaander gemaakt en laten taferelen zien van Volendammers die gezellig bijeen zitten. In het Volendams Museum zullen de twee schilderijen van Henri Ferdinand Berland een ereplaats krijgen.

De twee schilderijen werden te koop aangeboden op een veiling in Florence. De vraagprijs was echter veel te hoog en dit was voor het Volendams Museum niet haalbaar. Vervolgens werden de schilderijen op een andere veiling in Rome te koop aangeboden. Door de ‘Vrienden van het Volendams Museum’ werd een bod uitgebracht. Dat werd geaccepteerd en zo is het museum voor een redelijke prijs nu twee schitterende pronkstukken rijker.