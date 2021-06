Communie mis Blokwhere in Mariakerk

Afgelopen zondag 30 mei was het prachtig mooi weer voor de communicantjes. In de Mariakerk kregen de jongens en meisjes van de Blokwhere hun Eerste Heilige Communie.

De kinderen werden door de pastoor volop in de viering betrokken met het klaarmaken van de tafel en het voorlezen van de gebeden. Op het einde van de viering was het grote moment daar dat de H. Hostie voor de eerste keer werd uitgereikt.

De pastoor had ook nog een verrassing in de vorm van een bosje bloemen petto voor Vincent Tol, Anja de Boer en Linda Bond. Directeur Vincent is aan zijn laatste weken op school bezig en Anja en Linda hebben besloten te stoppen met de Eerste H Communie.