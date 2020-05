Communiewandplaten in de Mariakerk

Op zondag 15 maart zou in de Mariakerk de Presentatieviering plaatsvinden voor de kinderen van groep 4 van vijf basisscholen, die dit jaar hun Eerste Communie zouden ontvangen. Door de Coronacrisis kon deze viering niet doorgaan.

Door de jongens en meisjes worden jaarlijks prachtige wandplaten gemaakt die door de kosters opgehangen worden in de Mariakerk. Omdat er nog steeds geen vieringen gehouden kunnen worden in de kerken, zijn toch alvast van een drietal scholen de nieuwe Communiewandplaten in de kerk opgehangen.

Het zijn weer fraaie kunstwerken met daarop de namen en foto’s van de kinderen die hun Eerste Communie gaan ontvangen. De planning is dat de Communievieringen op 14, 21 en 28 juni plaats zullen vinden, maar het is afwachten geblazen tot de regels versoepeld worden.