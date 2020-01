Contaxus verwelkomt nieuwe partner

Belastingadvies- en accountantskantoor Contaxus heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten. De laatste ontwikkeling dat het door Marco Veerman, Jan Plat en Pepijn Koch opgerichte kantoor heeft doorgemaakt, is het aanstellen van een nieuwe partner. Brenda Koops – die al ruim vier jaar op de accountancy-afdeling van Contaxus werkt – is ingestapt bij het kantoor, nadat Pepijn is teruggetreden als aandeelhouder. Contaxus beschikt daarmee weer over vier ervaren partners, waarvan drie fiscalisten en één accountant. Met de nieuwe samenstelling, bestaande uit Marco Veerman, Jan Plat, Niels Scholten en Brenda Koops, heeft het alle benodigde expertise in huis. ,,Met onze dienstverlening ontzorgen wij de klant volledig. Ons team van 25 medewerkers staat voor u klaar om alles van A tot Z te regelen”, klinkt Brenda vastberaden.

Door Kevin Mooijer

Zoals de naam al doet vermoeden is Contaxus een belastingadvies- en accountantskantoor. Behalve belastingadvies en accountancy verzorgt de firma tevens salarisverwerking en geeft het bedrijfsadviezen. Contaxus is thuis in complexe fiscale vraagstukken en de daarbij behorende begeleiding. ,,We helpen klanten bij geschillen met de Belastingdienst, voeren procedures tot aan de Hoge Raad, maar doen ook alle soorten belastingaangiften en verzorgen volledige administraties en jaarrekeningen”, vertelt Marco Veerman. ,,Alle vier partners zijn hun carrière gestart bij zogenoemde Big Four kantoren. Dankzij de jaren ervaring die we hebben opgedaan bij deze grote organisaties kunnen we dezelfde expertise leveren.”

Marco’s werkzaamheden bestaan voornamelijk uit de advisering op het gebied van internationale en nationale vennootschapsbelasting. Jan Plat is verantwoordelijk voor alle BTW- en overdrachtsbelastingaangelegenheden. Niels Scholten is adviseur van directeur groot aandeelhouders en vermogende particulieren op gebied van estate planning, bedrijfsopvolging en herstructureringen. En kersverse partner Brenda Koops is verantwoordelijk voor de administratieve dienstverlening, salarisadministratie en het samenstellen van jaarrekeningen.

Contaxus beschikt over specialisten. Zoals ze het zelf verwoorden: ,,Een doorsnee accountants- of administratiekantoor kun je vergelijken met een huisarts. Contaxus is de specialist naar wie een huisarts doorverwijst”. In 2001 is het belastingadvieskantoor gestart dat later zou uitgroeien tot Contaxus. ,,In 2007 verhuisden we naar ons huidige pand aan de Julianaweg. In die tijd waren we specifiek werkzaam als belastingadviseurs. Vanaf 2015, toen we Brenda mochten verwelkomen, is de accountancyafdeling en salarisadministratie aan Contaxus toegevoegd. Na deze toevoeging is onze bezetting verdubbeld en zijn we de laatste paar jaar behoorlijk gegroeid.”

,,Na het glansrijk doorstaan van de bijbehorende toetsing door de beroepsorganisatie van accountants, beschikken we dus over alle expertise onder één dak.” Het kantoorpand aan de Julianaweg biedt zelfs de mogelijkheid om nóg meer expertise onder hetzelfde dak toe te voegen. ,,We hebben bijna twee hele verdiepingen over in ons pand. Het zou een win-win-situatie zijn als zich daar complementaire bedrijven zouden vestigen”, doelt Jan Plat op bijvoorbeeld een advocatenkantoor, IT-bedrijf of makelaarskantoor.

Sinds Brenda in 2015 als accountant aangenomen werd bij Contaxus, gooit ze hoge ogen. ,,De heren lieten al gauw merken dat ik de mogelijkheid had partner te worden”, licht de jonge accountant toe. ,,Ik kom uit een ondernemersfamilie en heb van jongs af aan al de ambitie gehad om ook zelf te ondernemen. Ik hoefde er dus niet heel lang over na te denken toen de mogelijkheid om partner te worden zich voordeed. Contaxus is een kantoor met een jong team dat onbeperkt mogelijkheden heeft. We werken geweldig samen doordat we elkaar perfect aanvullen, we hebben alle expertise onder één dak en het kantoor heeft veel potentie. Kortom, alles wat ik zoek in mijn nieuwe functie wordt hier geboden.” Brenda woont in Medemblik en heeft van 2008 tot 2015 gewerkt bij Deloitte. In haar tijd bij Deloitte verzorgde Brenda alles voor haar klanten in het MKB-segment: van jaarrekeningen tot aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting tot volledige administraties. ,,Sinds ik bij Contaxus werkzaam ben heb ik alle ruimte om mezelf verder te ontwikkelen als accountant. We beschikken over een zware fiscale afdeling, waardoor ik op dat gebied veel opgestoken heb van Marco, Jan en Niels.” Sinds 1 januari jl. mag Brenda Koops zich officieel partner noemen van Contaxus Belastingadviseurs & Accountants.

,,Contaxus is een goed alternatief voor de MKB-ondernemer”, aldus Jan Plat. ,,Vanwege onze achtergrond bij de Big Four hebben we dezelfde kennis en expertise in huis, maar zijn we een stuk vriendelijker geprijsd. Bovendien kunnen we snel reageren, omdat we zeer nauw samenwerken met ons team van 25 professionals. We worden ook veel gevraagd door collega accountants- en administratiekantoren in de regio om ze te adviseren bij ingewikkelde fiscale vraagstukken. Daarnaast zijn we bijvoorbeeld ‘preferred supplier’ van een gerenommeerde Private Bank op het gebied van estate planning”.

Ondanks dat het Contaxus voor de wind gaat, barst het bestuur nog van de ambities. Brenda: ,,We willen zoveel mogelijk ondernemers ontzorgen, zodat zij zich alleen hoeven te focussen op waar zij goed in zijn: ondernemen. Om deze doelstelling te realiseren hebben we onze software zo ingericht dat onze klanten er te allen tijde bij kunnen. In een oogopslag ziet de klant de financiële situatie. Alle benodigde gegevens zijn met een druk op de knop in te zien. Als jong bedrijf zijn we altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Het is nu tijd dat iedereen weet dat Contaxus alle dienstverlening in huis heeft. Ondernemers die in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek willen weten wat Contaxus voor hun kan betekenen, zijn van harte welkom.”

Lijkt het je leuk om bij Contaxus aan de slag te gaan?

,,Wij zijn nog op zoek naar ervaren assistent-accountants. Op onze website vind je de uitgebreide vacatures.” Mail voor meer informatie over de vacatures naar brendakoops@contaxus.com of bel naar 0299 399810.