Cor van der Gracht aan het bestraten in de Jozefstraat

Cor van der Gracht mag zich de oudste nog actieve stratenmaker van Nederland noemen. Woensdag was hij in zijn ééntje in de weer in de Sint Jozefstraat, naast de inrit naar het Sint Jozefgebouw. Met een shovel waren de straatklinkers voor een deel uit het wegdek gehaald.

Door Cor werden de voorbereidende werkzaamheden en het bestraten van de klinkers aan de zijkanten uitgevoerd. Een paar uurtjes was hij aan de slag en het ‘grovve’ werk werd later door zijn zoon Marco en de andere medewerkers van Van der Gracht uitgevoerd.

Het herbestraten nam één dag in beslag en er was tijdelijk geen doorgaand verkeer mogelijk in de Sint Jozefstraat. Eerder was al de afrit vanaf de Meerzijde en de aansluiting met de Conijnstraat bestraat.