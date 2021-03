‘Mochten ze eindelijk weer naar school, gebeurt dit’

Corona houdt klassen in quarantaine

Juist nu kinderen in het basisonderwijs in het klaslokaal weer iets van ritme en structuur voelen, hebben enkele Volendamse scholen noodgedwongen moeten overgaan tot het in quarantaine plaatsen van enkele klassen. Onder hen De Blokwhere. ,,Het is een hele moeilijke beslissing, die snoeihard binnen komt, bij ons allemaal”, erkent directeur Vincent Tol. ,,Nu moeten we tóch weer terugvallen op online lesgeven.”

Door Eddy Veerman

Net als enkele collega’s op andere bassischolen moest er adequaat worden gereageerd op een positieve test van een kind. Toen de schooldeuren onlangs weer open gingen, zal iedere directeur en leerkracht de hoop hebben uitgesproken dat het zijn of haar school voorbij zou gaan. ,,Klopt. Want dit is een doemscenario”, zegt Vincent, doelend op de consequenties en de gevoelige lading daarvan.