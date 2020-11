Creatief in tijden van Corona

Voor de tweede maal in dit Coronajaar moeten theaters, musea, bioscopen en bibliotheken tijdelijk hun deuren sluiten. Heel vervelend voor mensen die van kunst, cabaret, films en literatuur houden en graag in het weekend op pad gaan om kunst te kijken.

Kunstenares Angelique van den Hogen: “Naast het tentoonstellen van mijn schilderijen via sociale media als Facebook en Instagram wil ik als kunstenaar ook graag exposeren op de manier zoals schilders tot nog toe altijd deden. Gelukkig heb ik twee geschikte ruimten gevonden waar ik kan exposeren.

Tot en met december 2020 exposeer ik in de Bibliotheek van Volendam met werken die gemaakt zijn in 2018. Tot november 2021 hangen schilderijen, gemaakt in de lange zomer van 2019, in de ruime gangen en entree van Marina Dental Clinic op het Marina Park Volendam”.