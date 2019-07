Dak van de Mariakerk zo lek als een mandje

In de afgelopen week waren er geregeld fikse regenbuien. In de weken ervoor was het steeds droog en merkten de kerkgangers er betrekkelijk weinig van dat het dak van de Mariakerk lekt.

Woensdag en donderdag waren er enkele fikse plensbuien en moesten er emmers in de Mariakerk geplaatst worden. Nabij de doopkapel was al bekend dat het dak lekte, maar woensdagmorgen, toen om 9 uur een H. Mis opgedragen werd, moest pastoor Stomph uitkijken om niet uit te glijden op het altaar, want de druppels vielen daar naar beneden.

Met een paraplu op liep koster Hennie Buijs door de kerk. De pastoor en kosters hopen dat het dak nu snel hersteld gaat worden.