Dames 1 handbal verliest ook tweede wedstrijd

Kampioen VOC heeft de Volendamse dames laten zien waar het zoals in vele sporten om gaat: scoren. Volendam begon handballend nog niet eens zo slecht maar kansen werden niet benut of er werden technische fouten gemaakt. VOC was heel goed bezig en bijna alle breaks werden omgezet in een doelpunt.

Bij een ruststand van 14-21 was de wedstrijd al gespeeld en het beeld in de tweede helft bleef gelijk; VOC profiteerde van de fouten van Volendam en liet zien waardoor het vorig jaar kampioen is geworden. De Amsterdammers verdedigden fel en medogenloos en de aanvallen werden snel en doeltreffend uitgevoerd.

Aan Volendammer kant werd Roos van Leeuwen (overgekomen van meervoudig kampioen Dalfsen) topscorer met tien doelpunten.