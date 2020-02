Dames 1 MOVE wint ook van VCH

De volleybaldames van MOVE speelden een goede wedstrijd maar zij hadden het toch best wel moeilijk tegen het laaggeklasseerde VCH. Vooral in de eerste set ging het om en om en moesten de Edammers de set aan VCH laten 28-30.

In de rest van de wedstrijd ging het een stuk beter en was het MOVE dat de volgende drie sets wist te winnen, 25-21, 25-23 en 25-13. Zo nestelen de dames zich op een 6e plaats en kan er nog steeds naar boven worden gekeken.

Het spel in de promotieklasse is van een goed niveau en deze speelsters verdienen echt meer publiek dan het handjevol familieleden dat nu op de tribune zat. Dus komt allen kijken bij de eerstvolgende thuiswedstrijd op 7 maart om 17.00 in ’t Bolwerck.