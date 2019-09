Damwand geslagen op het Zuideinde

Aan de ‘natte kant’ van het Zuideinde, is de woning op nummer 27, waarin voorheen de familie Koning (Janke) woonde, gesloopt. Op de vrijgekomen plaats wordt een nieuwe woning gebouwd door Mercuurbouw voor de familie Erik en Corien Tuijp.

Maandagmorgen om 07.30 uur was er exceptioneel transport op het Zuideinde. Via het viaduct in de Zeestraat kwamen twee vrachtwagens met diepladers naar de bouwlocatie rijden. Zodoende werd het Zuideinde tijdelijk voor het autoverkeer versperd. Om toezicht te houden waren er verkeersregelaars om aanwijzingen te geven.

Vijf stalen damwanden werden tegen het talud van de dijk op het Zuideinde geslagen. Dit om te voorkomen dat de dijk hier tijdens de bouw verzakt. De werkzaamheden namen enkele uren in beslag.