Dansvoorstelling in warm PX

In navolging van het succes in de afgelopen jaren heeft Marleen Kras van de Culturele Commissie van de SKOV besloten weer drie danslessen op het programma te zetten voor de groepen vier van de basisscholen in Volendam.

Danslerares Lize Keizer-Zwarthoed en Ramon Kes verzorgden de lessen op de scholen en afgelopen dinsdag konden de (groot)ouders, broers en zussen het uiteindelijke resultaat bekijken in de PX.

Zo ’n zeventig leerlingen van vijf scholen dansten zich onder leiding van Lize goed in het zweet. De jongens en meisjes lieten zien in een hele korte tijd veel in zich op te kunnen nemen en vele ouders aanschouwden met veel trots hun dochter of zoon.