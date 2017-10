Dartstoernooi in Bowlingcentrum “De Zedde”

Zaterdag om 14.00 uur ging in Bowling “De Zedde” het T53-toernooi van start van Volendam Darts. Hier namen 33 darters aan deel en de organisatie was in handen van Johan de Wit. In de Molen-zaal stonden de dartborden opgesteld waarop de deelnemers hun pijltjes konden werpen. Het was weer een geslaagd verlopen toernooi.

De uitslagen werden door de organisatoren meteen verwerkt in de computer, waarna rond 21.00 uur de prijsuitreiking plaatsvond. De uitslag was als volgt: 1. Hans Steinmetz, 2. Marko Knijn, 3. Kees Moos en Mats Veerman. De winnaar van de verliezersronde was Jan Doede.

Het volgende dartstoernooi van Volendam Darts vindt plaats op zondag 26 november en dan is de locatie Bar ’t Gat van Nederland.