ADVERTORIAL

De Beste Keuze

Vanaf de lagere school wordt het pas écht belangrijk om goede keuzes te maken. De keuze van je studie of waar je wil of kan gaan werken bepaalt eigenlijk de rest van je leven. Juist daarom wordt het steeds belangrijker om goed te kunnen kiezen. Zeker als het om je geld gaat.

Steeds meer Nederlanders beleggen. Sommigen simpelweg omdat ze het spel op de beurs leuk vinden, anderen omdat het een onmisbaar instrument is om hun financiële doelen te kunnen realiseren. Het is echter niet eenvoudig om de juiste beleggingskeuzes te maken. Met talloze producten, diensten en aanbieders is het niet vreemd dat veel beleggers door de bomen het bos niet meer zien.

De Beste Keuzes van IEX Gouden Stier hebben als missie de complexe en omvangrijke Nederlandse beleggingsmarkt overzichtelijker en toegankelijker te maken. Op basis van heldere criteria selecteren zij de beste producten en diensten. De Beste Keuze van IEX Gouden Stier is een onafhankelijk keurmerk en geeft beleggers handvatten om de juiste beleggingsbeslissingen te nemen.

Voor beleggers die de zoektocht naar een aanbieder niet zo zien zitten of die wat inspiratie nodig hebben, heeft IEX Gouden Stier in samenwerking met kennispartner Beleggingsmatch.nl de beste vermogensbeheerders van dit moment geselecteerd.

Voor de selectie van de Beste Keuze in vermogensbeheer waren dit jaar vijf partijen geselecteerd voor IEX Gouden Stier Beste Keuze in de categorie Vermogensbeheer.

Dit jaar komt de eer toe aan OHV Vermogensbeheer, om zich een jaar lang de béste vermogensbeheerder van Nederland te noemen. Bij OHV werken bijna 50 beleggingsprofessionals, waaronder de Volendammer gebroeders Abma (Peter, John en Richard), portefeuillemanager Nico Schilder en Michael Mooijer, directeur van de Fresh Funds beleggingsfondsen.

Oorspronkelijk was OHV Vermogensbeheer een in 1932 opgerichte geldmakelaar. De afgelopen jaren groeide OHV zowel op het vlak van particulier als van institutioneel vermogensbeheer. Dankzij een actief beleggingsbeleid hebben de portefeuillebeheerders afgelopen jaren bovengemiddelde beleggingsresultaten neergezet.

In omvang is OHV de grootste partij onder de vijf Beste Keuzes in deze categorie. De titel Vermogensbeheerder van het jaar valt OHV in 2018 vooral ten deel vanwege de beleggingsprestaties in het recente verleden, waarmee het bedrijf laat zien dat het duidelijk beschikt over de ‘vorm van de dag’. Ook ten opzichte van het genomen risico zijn de prestaties sterk.

‘’Beleggers kiezen OHV Vermogensbeheer vooral voor het defensieve karakter’’, zegt commercieel directeur Peter Abma. ‘’Onze focus is vermogensbehoud: het geld van onze cliënten is al verdiend en het is onze taak om dit vermogen in stand te houden.’’

Managing partner Richard Abma merkt op: “De rente is bijna nul en daardoor kost sparen nu eigenlijk geld. De spaarrente zal de komende jaren nog laag blijven. Door de huidige inflatie van 2% en de vermogensrendementsheffing holt je koopkracht dus achteruit.’’

Michael Mooijer laat weten dat mensen uit de gemeente Edam-Volendam van harte welkom zijn om eens een kijkje te komen nemen in de Rembrandttoren in Amsterdam, waar het kantoor is. ‘’Mensen die een gedeelte van hun spaargeld willen beleggen kunnen al vanaf 1 euro bij ons terecht in de Fresh® beleggingsfondsen. OHV Vermogensbeheer biedt de mogelijkheid om vanaf € 100.000,-- je vermogen te laten beleggen.’’

Het makkelijkst is om eerst een kijkje te nemen op de website www.ohv.nl Voor mensen die geïnteresseerd zijn is er de mogelijkheid om een brochure aan te vragen via info@ohv.nl of een afspraak te maken met één van de relatiemanagers van OHV.

Foto: Van links naar rechts: Edin Mujagic (hoofdeconoom OHV), Richard Abma (managing partner), Erik Bakker (directeur van OHV), Michael Mooijer (directeur Fresh Funds) en Peter Abma (commercieel directeur).