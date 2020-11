De Blokwhere mooi versierd in Sinterklaassfeer

Basisschool De Blokwhere, heeft een naam hoog te houden wat betreft de Sinterklaasversiering. Ook in het nieuwe schoolgebouw in de Broeckgouw is de versiering voor de komst van Sint Nicolaas weer geweldig mooi geworden.

In de aula staan diverse decorstukken die gebruikt zijn tijdens de Sinterklaasshows van de afgelopen jaren. Heel creatief is men aan de slag gegaan om het hele schoolgebouw om te toveren in de Sinterklaassfeer.

Niet alleen in de aula, ook in de klaslokalen, gangen en de entree zijn fraaie Sint en Piet-opstellingen te zien. Als de Goedheiligman hier op bezoek komt zal hij zeker zijn ogen uitkijken.