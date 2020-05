De Marken Express vaart weer

Sinds zaterdag vaart de Marken Express weer tussen de havens van Volendam en Marken. Zaterdagmorgen werd het vlaggenschip, de “Jan Smit”, schoongemaakt en in gereedheid gebracht voor de vaartochten.

De vloot van de Marken Express heeft twee maanden aangemeerd gelegen in de Volendamse haven en nu is deze toeristische attractie weer opgestart. Om er zorg voor te dragen dat de mensen bij het in- en uitstappen anderhalve meter afstand van elkaar houden, is er een routing met pijlen en vlakken aangebracht met tape op het wegdek van de haven en de beun.

Nu is het wachten op de toeristen en dagjesmensen, want het is nog angstig stil op de dijk. Een beperkt aantal mensen mag met de boten van de Marken Express meevaren.