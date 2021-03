SKOV en sportclubs tekenen intentieverklaring voor betere afstemming

De ontwikkeling van het kind centraal

Betrokkenen spraken van een historisch moment. Om talentvolle sporters de kans te geven (overdag) meer uren te trainen en zo sport en onderwijs beter op elkaar af te stemmen, tekenden de SKOV en enkele sportverenigingen een intentieverklaring daartoe. ,,Dit is absoluut een mijlpaal”, zei Jaap Veerman, lid van de RvC van FC Volendam.

Door Eddy Veerman





In de aula van het Don Bosco College zetten Kees Laan (rector DBC), Margareth Runderkamp (voorzitter SKOV), Piet Kemper (voorzitter FC Volendam) en Vincent Gruwél (voorzitter RKAV Volendam) de handtekening onder de intentieovereenkomst. ,,Maar handbalvereniging Kras/Volendam en St.Mauritius zijn ook al aangesloten”, meldde Gruwél nog voor de inkt was opgedroogd.

De regeling geldt in eerste instantie voor de leeftijdscategorie 12 tot en met 18 jaar, zodra die regeling is ingeregeld zullen de mogelijkheden voor de overige bij SKOV aangesloten basisscholen en leerlingen in de leeftijdscategorie 6-12 jaar worden verkend. ,,Dat traject moeten we zorgvuldig doorlopen”, aldus Margareth Runderkamp.

‘Door samenwerking tussen de sportverenigingen creëren de partijen een efficiënte sportomgeving waarin atleten enerzijds met zo min mogelijk tijdverlies hun trainingslocatie kunnen bereiken en anderzijds door inhoudelijke kruisbestuiving een optimale kwaliteit van training en begeleiding krijgen’, is te lezen in de overeenkomst.

Jaap Veerman: ,,Dit is het begin van iets heel moois. We zien onszelf als een topsportgemeente, maar we zien vaak dat kinderen met Olympische- of andere topsportdoelen tegen dit soort praktische problemen aanlopen en daar willen we samen een oplossing voor bieden. Dat is er al buiten de gemeente, met de zogeheten Loot-scholen. Nu willen we dat hier ook verwezenlijken. We hopen dat de jongeren, die topsport ambiëren, dit gaan omarmen.”

‘De ervaring bij

Ajax leert, dat als

je vanuit de

interesse van de

jongeren – voetbal of

andere sporten –

gaat werken, dat ze

veel sneller andere

dingen leren,

zoals talen, wiskunde’

Ruben Jongkind van FC Volendam over het initiatief: ,,We hebben er ervaring mee, hebben dit bij Ajax ook opgezet, maar daar heeft het jaren geduurd, hier gaat het nu heel snel en daar zijn we verheugd over. Eén van de pijlers van het project Talentontwikkeling is meer trainen en de integratie van school en sport. Wij kunnen alleen de stap maken naar een topopleiding, waarbij we internationale talenten afleveren, als we enerzijds meer uren gaan maken en anderzijds zorgen voor een betere dagafstemming voor de kinderen. Dat begint bij de middelbare school, maar de basisscholen hebben voor ons straks ook prioriteit. Juist daar kun je motorisch en qua persoonlijke ontwikkeling heel veel doen en een basis leggen voor de volgende fases van hun leven.”

Rector Kees Laan: ,,Voor ons blijft belangrijk blijft dat de resultaten goed zijn. Het kan een ideale combinatie worden, als je elkaar goed aangevuld. Deze mogelijkheid moet een stimulans zijn voor de motivatie van de jongeren. En het bewustzijn moet er zijn dat het behalen van een diploma belangrijk is. Neem turner Epke Zonderland als voorbeeld. Daarbij, veel jongens willen de spits van Volendam, Ajax, PSV of Feyenoord worden, maar dat is voor een paar weggelegd, dus daarom is het volgen en afronden van een schoolopleiding ook van belang. Jordi Klijn, actief geweest bij FC en RKAV, gaat vanuit het DBC hierin acteren. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen.”

Ruben: ,,Het zal moeten groeien, we kunnen niet eisen van ouders dat zij hun kinderen op deze school zetten. Er moet ook kwaliteit en maatwerk worden geleverd. Je kunt slim omgaan met de psychologie en pedagogie. De ervaring bij Ajax leert, dat als je vanuit de interesse van de jongeren – voetbal of andere sporten – gaat werken, dat ze veel sneller andere dingen leren, zoals talen, wiskunde etcetera. Er wordt iets geactiveerd in de hersenen.”

,,Het gaat niet om twee uur per dag trainen en vijf uur naar school, het is een 24-uurs schema. Als daar orde, logica en flow in zit, gaan kinderen zich op alle fronten veel beter voelen, niet alleen sportief, maar ook als mens. En als kinderen geen voetballer of handballer in het eerste worden, is het voor ons belangrijk dat ze een goede startkwalificatie hebben voor als ze de maatschappij instromen.”

,,De handbalvereniging en Mauritius doen mee en zaten – net als Ringen om Volendam – bij de eerste gesprekken en we nodigen alle andere verenigingen in de gemeente uit om aan te sluiten. Dit zal gaan groeien tot we hier een prachtig systeem hebben staan waar de hele gemeente van gaat profiteren. Omdat we uitgebalanceerde kinderen krijgen en meer talenten, die dan weer voorbeelden kunnen zijn voor andere kinderen hier en in de regio.”