De Vierdaagse: De dag van Wijchen

Woensdag was het een zware dag voor de wandelaars, het was warm en broeierig met weinig wind. Twee lopers zijn afgehaakt op de tweede dag van de Vierdaagse van Nijmegen. Omdat het Roze Woensdag was, waren veel lopers in het roze gekleed. Alle lopers die gestart zijn wisten de finish te halen.





Op de dag van Wijchen was het in deze stad erg druk met tienduizenden mensen langs de kant. Er zijn een zestal lopers die vor de eerste keer meedoen. Ondanks het warme weer en de nodige blaren kwamen ze ruim op tijd binnen. Voor hen is opgeven geen optie.

Donderdag de dag van Groesbeek met een heuvelachtig parkoersen. Langs de kant kwamen de wandelaars veel dorpsgenoten tegen zodat er hartelijke ontmoetingen waren.