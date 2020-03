Broers Bart en Luc Mooijer: twee zielen, één gedachte

De weg via tandarts en bioloog naar psychiater

Van samen saxofoon spelen tot allebei biologie studeren. En van gelijktijdig overstappen naar geneeskunde, om vervolgens samen in dezelfde functie voor het Dijklander Ziekenhuis te werken. De broers Bart (28) en Luc (26) Mooijer delen lief en leed met elkaar. ,,We wilden van kinds af aan allebei tandarts worden, maar nu zijn we samen op weg om allebei psychiater te worden”, vertelt Bart. Dat het leven onvoorspelbaar is, hebben de gebroeders Mooijer onderhand wel bewezen. De route via verschillende inschrijvingen voor tandheelkunde naar een propedeuse in de biologie, om vervolgens een master in geneeskunde te halen, is leerzaam gebleken. Beide heren haalden hun master geneeskunde aan de UvA-AMC.

Door Kevin Mooijer

Zover de ambitieuze broers zich kunnen herinneren wilden ze altijd tandarts worden. Net als hun vader Martien. ,,Mensen zeiden zelfs dingen als: ‘als je straks tandarts bent, ben ik je eerste klant!’ Eigenlijk zijn we er altijd van uitgegaan dat we in de voetsporen van onze vader zouden treden”, begint Bart zijn verhaal. ,,We hebben samen in totaal drie keer – waarvan één keer in België - geprobeerd om toegelaten te worden tot de studie tandheelkunde, maar helaas zonder succes. Je hebt te maken met een lotingssysteem waardoor je geen invloed hebt op de uitkomst. Inmiddels is dit aangepast en worden studenten wel weer ingeschreven op basis van prestatie.”

Bioloog

Na de eerste keer uitgeloot te zijn voor tandheelkunde besloten de broers zich op een ander vakgebied te richten. ,,Je spreekt elkaar natuurlijk dagelijks en hebt altijd dezelfde droom gehad”, licht Luc toe. ,,Je deelt afwegingen en argumenten met elkaar en uiteindelijk kom je tot de conclusie dat biologie toch ook wel een zeer interessant vakgebied is.”

Na het doorhakken van de knoop besloot Luc zich direct in te schrijven bij de UvA. ,,Op dat moment twijfelde ik nog”, aldus Bart. ,,Ik wist niet zeker of biologie wel een verstandige keuze zou zijn. Je hebt toch geen waterdichte garantie op een baan nadat je afgestudeerd bent. Biologie is natuurlijk een prachtige studie. Ik heb bijzondere tripjes in de Nederlandse en Franse natuur meegemaakt, waarbij je situaties meemaakt waarvan je denkt dat ze zich alleen in Zuid-Afrika afspelen. Zo hebben ze in Flevoland bijvoorbeeld een heel natuurgebied met bizons, wilde paarden en rondvliegende adelaars.” De gebroeders Mooijer studeerden allebei biologie in Amsterdam, maar niet op dezelfde universiteit.

Na twee jaar biologie te hebben gestudeerd en meerdere keren uitgeloot te zijn voor tandheelkunde, besloten Bart en Luc een nieuwe weg in te slaan. ,,De gezondheidszorg was nog steeds waar ons hart lag, maar we durfden onze laatste lotingsmogelijkheid niet af te laten hangen van geluk.”

‘We moesten wel

duidelijk aan kunnen

tonen dat we professioneel

met elkaar om zouden

kunnen gaan en dus niet

bijvoorbeeld ruzie

zouden kunnen krijgen

op het werk’