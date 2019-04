Deelauto's in Volendam: welke opties zijn er?

Autodelen wordt steeds populairder. Ook in Volendam beginnen steeds meer mensen de voordelen van het delen van een auto in te zien. Welke opties zijn er in Volendam? En waarom kan het delen van een auto interessant zijn?

Hoe werkt autodelen?

Er zijn verschillende manieren om aan autodelen te doen. Allereerst is er klassiek autodelen. Hierbij leen je een auto van een organisatie met een eigen wagenpark. Je kunt een auto reserveren via een app op jouw smartphone. Vervolgens kun je de auto ophalen en openen met een speciale chipkaart, code of app. Je levert de auto ook weer in op dit wagenpark. Naast klassiek autodelen, heb je ook nog het zogenoemde peer-to-peer-autodelen. Dit houdt in dat een organisatie tussen het vraag en aanbod van particulieren bemiddelt. Tot slot kun je ook gebruik maken van One-way deelauto's. Deze deelauto's kunnen door de gebruiker op een willekeurige plek binnen een gemeente worden neergezet. Dit mag dus een andere plek zijn dan de plek waar je de auto hebt opgehaald.

Welke aanbieders zijn er in Volendam?

Als inwoner van Edam en Volendam, kun je een deelauto huren via de organisatie Witkar. Je kunt je online inschrijven en vervolgens kun je zeven dagen per week, 24 uur per dag gebruik maken van een deelauto. Via de app kun je een auto reserveren. De sleutel en een tankpas liggen in het dashboardkastje. Daarnaast kun je ook een deelauto huren via een van de volgende organisaties: MyWheels, Greenwheels, ConnectCar, Car2Go, FlexCar en Snappcar (voor particulieren).

De voordelen van het delen van een auto

Het delen van een auto is goed voor het milieu en de portemonnee. Wist jij dat een auto maar liefst 95% van de tijd stilstaat? Zelfs als de auto stilstaat, wordt er CO2 uitgestoten. Ook het produceren van nieuwe auto's is slecht voor het klimaat. Je moet ongeveer 1.200 bomen planten om de CO2 van de productie van jouw nieuwe auto te compenseren. Het tweede voordeel, is de kostenbesparing. Door het delen van een auto heb je niet meer te maken met hoge vaste lasten, zoals verzekeringen, wegenbelasting en onderhoudskosten. Heb jij een eigen auto en deel je deze met anderen? Dan kun je er ook nog geld mee verdienen. Tot slot zorgt het delen van een auto ervoor dat er minder auto's op de weg zijn, wat weer goed is voor bijvoorbeeld het parkeerprobleem in de grote steden.

Autodelen en de autoverzekering

De eigenaar van de deelauto is altijd verantwoordelijk voor de autoverzekering. Deel je een auto met een vast groepje mensen? Dan kun je je aanmelden bij de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik (VGA). De auto moet minimaal een WA-verzekering hebben. Toch is het verstandig om te kiezen voor een allriskverzekering, zodat de schade aan jouw auto ook vergoed wordt. Het lidmaatschap kost € 20,- per huishouden per jaar. Het voordeel van deze deelautoverzekering is dat als anderen schade maken, jij als eigenaar geen no-claimkorting en schadevrije jaren verliest. Het is wel zo dat alleen de verzekeringnemer van de auto schadevrije jaren opbouwt.