DEEN Havenhof als eerste winkel gestart met bezorgservice

Als eerste DEEN-winkel is DEEN Havenhof gestart met een bezorgservice. Bij een minimaal bestedingsbedrag van 25 euro worden de boodschappen gratis bezorgd met de DEEN-bakfiets. De doelgroep is de senioren van 70 jaar of ouder of mindervaliden. In geheel Edam-Volendam worden de boodschappen, die voor 15.00 uur gekocht zijn in DEEN Havenhof nog dezelfde dag tussen 15.00 en 18.00 uur thuisbezorgd op maandag, woensdag en vrijdag.