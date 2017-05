Deur van PEN-hokje klapt steeds open en dicht



Henk Kras (alias Kris Kras) rijdt met zijn scootmobiel steeds door de gemeente. Het was hem al een paar dagen opgevallen dat de stalen deur van het PEN-hokje, op de hoek Edisonstraat/Mgr. Veermanlaan (naast Succes) steeds open en dicht klapt door de wind.

“Hier moet je een stukje over schrijven, want het is levensgevaarlijk als kinderen in dit PEN-hokje gaan, want er zitten ook stroomkasten in”, vertelde Chris. De Nivo-fotograaf ging op pad en trof inderdaad een open en dicht waaiende deur aan bij het PEN-hokje.

De deur is dicht gedaan, maar ging na een tijdje toch weer open. Als de mannen van de PEN door Volendam een ritje maken kunnen ze de deur weer op slot draaien en is dit probleem opgelost.