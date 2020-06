Kapactie Kathammerstraat ‘geen nieuws’ voor Wim Jonk

‘Deze situatie staat niet op zichzelf’

De boomkap bij de Kathammerstraat van onlangs verbaasde Wim Jonk (72) weinig. Hij was namens ‘Werkgroep Groen’ aanwezig bij een gesprek met de gemeente waarin buurtbewoners hun verontwaardiging toonden over het verwijderen van historische bomen. Deze actie past volgens Wim in een breder plaatje waar de zorg voor groen in onze gemeente wordt veronachtzaamd. Dit terwijl landelijk beleid gericht is op het aanbrengen van meer bomen en planten in woonwijken.

Door Laurens Tol

,,Het was voor mij geen nieuws, want het kappen gebeurt zo vaak”, vertelt Wim. ,,Recent hebben ze ook de Botter en Logger opnieuw bestraat. Daar haalden ze de bomen ineens ook op een morgen weg. Ik maakte daar foto’s van. Ze zeiden: ‘Die bomen waren niet meer goed’. Maar eigenlijk waren er maar twee aan de binnenkant een beetje rot. Na die kapactie kreeg ik al een bericht van een verontruste bewoner. Het is heel raar voor mensen als je wakker wordt en de bomen er zomaar niet meer zijn.”

Het probleem bij de recente kapactie is volgens het Werkgroep Groen-lid dat de regels weliswaar zijn gevolgd, maar dat toch bijna niemand tevreden is met de gang van zaken. ,,Ik kaartte dit ook aan bij het gesprek met de gemeente. Als mensen steeds boos zijn, dan gaat er iets niet goed. De ambtenaren zeggen: ‘Wij houden ons aan de regels. Er was twee keer een hoorzitting en iedereen kreeg een brief’. Maar ja, die gingen over het herbestraten van het Zuideinde. Over de gevolgen voor het groen werd niet gesproken. Daar waren ze nog niet aan toe, maar je moet altijd naar het totaalplaatje kijken. Het groen is nu het ondergeschoven kindje. Ze houden zich aan de regels, dus is het volgens hen goed. En toch deugt het niet.”

Wim kan nog tal van voorbeelden noemen waarbij hetzelfde gebeurde. ,,In de Pegasusstraat, in de Weegschaalstraat hetzelfde verhaal. Dan vinden sommigen ze te groot of ze hebben er overlast van. Er wordt dan geklaagd en dan halen ze die bomen maar weg. De boomkap bij de Kathammerstraat komt dus niet uit de lucht vallen. Deze situatie staat niet op zichzelf.”

De Volendammer vermoedt dat gemak een reden is om groen te verwijderen. ,,Ik zag eens op het Edammerpad hoe ze geïnspecteerd worden. Dan staan ze te schudden aan een boom en dan denken ze: deze kan nog wel. En dan daarna komen ze terug met een auto en zagen ze hem om. Want: ‘Dan zijn we er maar van af’. Anders moeten ze elk jaar weer terugkomen.”

Werkgroep Groen is ontstaan vanuit het idee om iets te doen tegen de toenemende verstening van de gemeente. Uit recente cijfers van ‘De Groene Amsterdammer’ blijkt dat vier van de tien meest versteende buurten van Nederland zich bevinden in Volendam. Hierbij gaat het om: de Bloemenbuurt, Katham- en Planetenbuurt, Rozetenbuurt en Oude Kom. Dat bij veel huizen de voor- en achterstraten van beton zijn, is hier een belangrijke factor in.

Wim hoopt dat de werkgroep waar hij deel van uitmaakt kan bijdragen aan een betere zorg voor het groen. Al is het kappen van bomen ook volgens hem soms noodzakelijk. Hij geeft alleen aan dat er wat voorzichtiger mee mag worden omgegaan. ,,Natuurlijk zijn er goede redenen te bedenken om bomen weg te halen. Als een boom ziek is of op een of andere manier te groot wordt bijvoorbeeld. Maar dan moeten ze daar toch over in overleg gaan met de bewoners. En ik denk dat er nu ook groen wordt verwijderd als er maar één iemand klaagt. Terwijl zestien anderen het mooi vinden. Dat is toch niet zoals het hoort volgens mij.”

Een deel van het landelijke overheidsbeleid is erop gericht om meer groen aan te brengen in wijken. Dit omdat grond, planten en bomen water op kunnen nemen, waardoor waterlast kan worden voorkomen. Verder zou groen zorgen voor meer verkoeling in periodes met hoge temperaturen. ,,Er wordt ook meer groen geplant in verband met de stikstofproblemen. Een grote boom neemt veel meer van deze stof en andere verontreiniging op dan een kleine. In het nieuwe beleidsplan maakt men duidelijk wat voor een belangrijke waarde het groen wel niet vertegenwoordigt. Maar in de praktijk wordt er nu anders mee omgegaan.”