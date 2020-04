Dick Tuijp (Buldog) een vitale oudere

“Er zijn onbeperkt 75-plussers die dagelijks aan het wandelen zijn, sporten en toerfietsen. Een mooi voorbeeld is Dick Tuijp (Buldog) die bijna 80 jaar is en nog steeds zo’n keer of drie per week ritten van 50 km fietst”, zegt Piet Schilder (Slak), die zich ergert aan de media die senioren neerzet als te dik, te weinig beweegt en een ongezonde levensstijl heeft.