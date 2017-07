Dick Visser 25 jaar werkzaam bij DEEN in de groenten

Vrijdag was er gebak bij de koffie voor de medewerk(st)ers van DEEN in het Havenhof. Dit vanwege het 25-jarig jubileum van Dick Visser, die al 25 jaar op de groente-afdeling van DEEN werkzaam is.

Uit handen van bedrijfsleider Dave van Beek kreeg de jubilaris een bos bloemen. Rayon-manager Godfried Wittpen was samen met Wouter Strijbosch naar DEEN in het Havenhof gekomen om de jubilaris te feliciteren en namens de directie een envelop te overhandigen.

Dick Visser is altijd in de groenten werkzaam geweest bij DEEN Supermarkt. Hij begon de opleiding in De Stient. Daarna 2 jaar bij DEEN Meerland in Purmerend, vervolgens 8 jaar de Van Baarstraat en het langst (al 14 jaar) verzorgt hij de groenten en fruit in het Havenhof.