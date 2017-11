Dierenspeciaalzaak De Dierentuin bestaat 25 jaar

Op 4 november 1992 opende Rob Kaars samen met zijn vader aan het Dril (in de vroegere bloemenzaak van Huisink) Dierenspeciaalzaak De Dierentuin. En deze winkel is een begrip geworden in Edam-Volendam en omstreken.

In 2003 ging de winkel van De Dierentuin in De Stient open en 4 jaar lang dreef Rob Kaars zo 2 zaken in dierenbenodigdheden in Volendam.

De winkel aan het Dril werd gesloten in 2007. Al vanaf 1996, dus al 21 jaar, is Karin Bont in de bekende dierenspeciaalzaak werkzaam. Vandaag en zaterdag wordt het 25-jarig bestaan van De Dierentuin gevierd en vanwege het jubileum zijn er op veel artikelen 25% korting. Voor zowat alles op dierengebied kan men er terecht.