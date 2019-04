Dijkje in Boelenspark wordt eindelijk opgeknapt

Al verschillende keren is er melding van gemaakt, dat het wegdek van het fiets/wandelpad op het dijkje in het Boelenspark in zéér slechte staat verkeert. Dat was de gemeente Edam-Volendam ook al opgevallen, maar het onderhoud van de dijken is voor rekening van het Hoogheemraadschap.

Er is uitvoerig overleg over geweest hoe het dijkje van de vaart tussen de Jupiterlaan en het Boelenspark op te knappen. In de loop der jaren was dit helemaal schuin weggezakt richting het park en het asfalt zat vol met scheuren. Sinds maandag is het herstelwerk aan het dijkje (tussen de Parkweg en Torenvalkstraat) begonnen. Grote hoeveelheden grond worden aangevoerd om het dijkje te versterken met keepwagentjes, waarna het dijktalud wordt vlak gemaakt met een graafmachine. Het dijkje zal met sintels opgehoogd worden en dan komt er een nieuwe laag asfalt op. Van 8 tot 26 april is het dijkje in het Boelenspark nu voor de voetgangers en fietsers afgesloten.