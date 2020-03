Dijklander Ziekenhuis sluit poliklinieken in Enkhuizen en Volendam

Met ingang van woensdag 18 maart sluit het Dijklander Ziekenhuizen de poliklinieken in Enkhuizen en Volendam. De sluiting duurt in ieder geval tot 6 april. Alle patiënten die op een van beide locaties tussen 18 maart en 6 april een afspraak hebben worden geïnformeerd.

Het sluiten van de poliklinieken in Enkhuizen en Volendam is een maatregel om zorgverleners zo efficiënt mogelijk in te zetten. Omdat de meeste zorg nu wordt geconcentreerd op de locaties in Hoorn en Purmerend is extra personeel daar hard nodig. Door de deuren in Enkhuizen en Volendam te sluiten, kunnen de medewerkers die normaal gesproken op deze locaties werken, aan de slag in Hoorn en Purmerend.

Bestuurder Arno Timmermans: “We beseffen dat het sluiten van onze poli’s in Enkhuizen en Volendam heel vervelend is voor onze patiënten in deze regio’s. Zo’n besluit nemen we daarom ook zeker niet lichtvaardig. We hebben zorgvuldig de voor-en nadelen tegen elkaar afgewogen, maar het belang van de volksgezondheid en de aanpak tegen het Coronavirus staan nu voorop.”

Bloedafname

Bloedafname (via DiagnostIQ) is in Enkhuizen en Volendam nog wel mogelijk. Onder voorbehoud dat mensen geen luchtwegklachten hebben (hoesten, keelpijn, verkoudheid, kortademigheid, niezen) of koorts (temperatuur hoger dan 38 C). Het prikpunt van SALT in Volendam is gesloten tot 6 april.