Dikverdiende eerste zege van FC Volendam

Hans de Koning, de nieuwe trainer van FC Volendam, startte met een zege. Verdiend won Volendam met 1-0 van RKC Waalwijk, na een spannende wedstrijd. Volendam ging fel uit de startblokken en koos meteen de aanval.

Er was voor Jari Vlak een basisplek. Reeds in de 7e minuut scoorde Cas Peters zijn eerste treffer voor FC Volendam. RKC-keeper Etienne Vaessen was kansloos op het harde schot van de spits. Volendam kreeg voor rust nog enkele goede kansen waarbij een inzet van Darryl Baly tegen de paal kwam. Na rust speelde RKC veel aanvallender en kreeg enkele grote kansen, maar keeper Mitchel Michaelis verrichtte daarbij mooie reddingen. Ook Volendam kreeg goede kansen, waarbij een schot van Rodney Antwi op de paal belandde. Het bleef 1-0 en de drie punten zijn binnen.