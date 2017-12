Dikverdiende overwinning FC Volendam op Jong Utrecht

FC Volendam heeft de derde overwinning van dit seizoen behaald. De ploeg van Misha Salden was vrijdagavond veel sterker dan Jong Utrecht en won verdiend met 2-1. Maar de zege had veel hoger uit kunnen vallen als de vele kansen voor en na rust waren benut.

In de 17e minuut opende Nick Doodeman de score voor Volendam met een prachtig effectvol schot, dat langs de 2e paal in het net vloog. Voor rust zette Enzo Stroo Volendam op 2-0 na een voorzet van Ties Evers. Met een karatetrap wist de spits fraai te scoren.

Na rust miste Volendam enkele opgelegde kansen. Vijf minuten voor tijd scoorde Nick Venema voor Utrecht en werd het nog spannend. Invaller Teije ten Den kreeg in de laatste minuut een rode kaart.