Dinershow met The Cats in the House in Hotel Spaander

Zaterdagavond vond in art Hotel Spaander een Dinershow plaats met muziek van de band The Cats in the House. Deze Cats-tribute band komt uit Twente/Duitsland en is vorig jaar begonnen met optredens. Ze trekken overal volle zalen en spelen de Cats-hits als het plaatje na. Begin dit jaar bracht de band Cats in the House een bezoek aan Studio Arnold Mühren, de bakermat van de Cats-muziek, waar een opname werd gemaakt.

Het is de derde Cats-tribute-band van Nederland. Naast de Volendamse Tribute To The Cats Band is er de Cats Aglow Band. Bij de laatste set werden enkele Cats-hits meegezongen door Albert Schilder (Madoet) en Will Schilder (Vik), die vele jaren deel uitgemaakt hebben van The Tribute To The Cats Band.