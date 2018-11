Dion Schilder mascotte van FC Volendam

De 9-jarige Dion Schilder, die woont op de Ooster Ven, was vrijdagavond de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen Jong Utrecht. Dion is de zoon van Michel en Willeke Schilder. Zijn vader Michel was in het Kras-stadion present, samen met opa Kees Schilder en ome Johan. Met arbiter Ruperti liep Dion het veld op waarbij de wedstrijdbal meegenomen werd en hij meehielp met de toss.

Het was voor de mascotte een mooie voetbalavond, mede omdat FC Volendam met 2-0 won. Na afloop werd door Dion de ‘Man of the Match’ gehuldigd en dat was middenvelder Jari Vlak. Die kreeg een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk aangeboden. Dion Schilder werd donderdag gebeld door Jack Tuijp dat hij de mascotte mocht zijn. Dat was een vervroegd verjaardagskadootje, want Dion werd zaterdag 9 jaar. Zijn favoriete speler van FC Volendam is Nick Runderkamp en Messi is volgens de mascotte de beste voetballer ter wereld. Zelf speelt Dion in het team JO10-1 van de RKAV Volendam.