Disco Zonder Drempels in PX verdiende meer publiek

Voor de tweede keer werd in PX een Disco Zonder Drempels gehouden. De organisatie was in handen van DJ Cripple X samen met het CBW en het wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Edam-Volendam. Deze disco is voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Vorig jaar werd dit dansfeestje een geslaagd gebeuren en waren er na een rustig begin een 60-tal bezoekers die zich top vermaakten. Toen zondag om 14.00 uur wethouder Vincent Tuijp de disco opende, waren er nog weinig jongeren aanwezig. Gelukkig voor de organisatoren druppelden er later toch wat meer muziekliefhebbers naar binnen.