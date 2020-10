Podia Edam-Volendam in zwaar weer na beslissing Veiligheidsregio

‘Dit was een zwaar besluit en echt een worsteling’

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland besloot afgelopen week om geen ontheffingen te verlenen voor de ‘dertig mensen-maatregel’ op haar grondgebied. Deze vrijstelling is door de landelijke regering bedoeld voor zalen die ‘van groot belang’ zijn. Instellingen die de ontheffing toebedeeld krijgen, mogen meer bezoekers toelaten dan het maximum van dertig per zaal. Landelijk kwam een groot aantal locaties hiervoor in aanmerking. Podia in Edam-Volendam probeerden tevergeefs om ook bij dit gezelschap te kunnen horen. De gevolgen van de nieuwe coronamaatregelen zullen groot zijn voor deze instellingen.

Door Laurens Tol





De Volendamse ‘Jozef’ en ‘PX’ zeggen de afgelopen maanden alles te hebben gedaan om de geldende coronamaatregelen na te leven. Langzaamaan kwam hun programmering weer op gang. Bij de georganiseerde concerten handhaafde men de ‘anderhalve meter’ strikt. Het kwam zelfs voor dat een optreden werd onderbroken, omdat het publiek meezong. Alles om open te blijven, omdat dit van aanzienlijk belang is voor de locaties. De kosten zijn hoog.

De Jozef moet daarin volledig zelf voorzien. De PX, ook wat betreft de podiumactiviteiten. Men krijgt daarvoor geen subsidie. Door de ‘lockdown’ van afgelopen voorjaar kregen de podia het al zwaar te verduren. De huidige maatregelen zullen de financiële positie van deze locaties verder aan het wankelen brengen. Daardoor kunnen de culturele voorzieningen in onze gemeente in de toekomst in gevaar komen.

‘Het kwam zelfs

voor dat een podium

een optreden onderbrak,

omdat het publiek meezong’

De Jozef en PX zochten contact met Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, om net als veel andere Nederlandse podia een ontheffing te kunnen krijgen. Het geldende maximum van dertig bezoekers per zaal is te laag om voorstellingen rendabel te kunnen krijgen. Het bestuur van een veiligheidsregio bestaat uit alle burgemeesters van gemeenten die er onderdeel van uitmaken. Dit collectief besloot om voor de hele regio geen vrijstellingen te verlenen. Men besloot dit: ‘Vanwege de snel stijgende cijfers’ en wil: ‘de volksgezondheid voorop zetten’.

In een persbericht van afgelopen week lichtte voorzitter Jan Hamming de overwegingen van de veiligheidsregio daarbij verder toe. ‘Dit was een zwaar besluit en echt een worsteling. We zijn ons bewust van de zware tijden voor de cultuursector, dus we begrijpen heel goed dat dit een klap is voor onze culturele instellingen die de afgelopen maanden zo hun best hebben gedaan hun programmering en zaalindeling coronaproof te maken. Net zoals we begrijpen dat het ingewikkeld is om een voorstelling voor 200 bezoekers terug te brengen naar 30. Maar op dit moment zien wij als veiligheidsregio, met het oog op de volksgezondheid én de continuïteit van de zorgverlening, geen andere mogelijkheid dan de maatregelen te handhaven en dus geen uitzonderingen te maken’.

Andere, nabijgelegen regio’s besloten wel tot het verlenen van ontheffingen voor de regel. Daardoor kunnen bijvoorbeeld de volgende poppodia en theaters de komende weken wel meer bezoekers ontvangen, uiteraard op anderhalve meter afstand van elkaar: Schouwburg Het Park in Hoorn, Kennemer Theater in Beverwijk, poppodium Patronaat in Haarlem, Philharmonie in Haarlem, Schouwburg De Meerse in Hoofddorp en Stadsschouwburg in Velsen. Online is te vinden voor welke locaties nog meer een uitzondering wordt gemaakt.

‘Er zijn geen

criteria over wat

‘groot belang’ inhoudt’

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland legt in haar persbericht een moeilijk punt in de gang van zaken bloot. Men vindt het: ‘Lastig om zonder criteria voor een gebouw van groot belang, de ene instelling wel en de andere geen ontheffing te verlenen. Willekeur ligt zo op de loer, terwijl zorgvuldigheid geboden is’. Kortom, er zijn geen criteria over wat ‘ van groot belang’ inhoudt. Feit is wel dat een groot aantal zalen een ontheffing kreeg en in Zaanstreek-Waterland niet één. En het is feitelijk juist dat het aantal coronabesmettingen toeneemt, waardoor iedereen het risico loopt om ziek te worden.

De Nivo vroeg ook wethouder Tuijp van Edam-Volendam naar een reactie op de situatie. De gemeente maakt duidelijk dat men nog niet wil reageren. Men wil eerst afwachten welke besluiten de landelijke regering en de veiligheidsregio gaan nemen. Onze lokale overheid wil nu nog de ontwikkelingen aankijken.

Vooralsnog gelden de vorige week genomen extra coronamaatregelen officieel nog twee weken. De culturele instellingen in onze gemeente hopen dat iedereen de regels in acht neemt en dat daardoor de besmettingscijfers weer zullen dalen. Dit met als gehoopt gevolg dat de maatregelen weer kunnen worden versoepeld en men meer bezoekers kan ontvangen. Het culturele aanbod kan dan weer worden vergroot. Deze sector, die het moeilijk heeft, kan daarmee worden geholpen.