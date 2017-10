DJ Ruud Schilder (Retrospect) geniet na van historisch optreden in Amsterdam

Shinen in de Ziggo Dome

Als twaalfjarig jongetje werd Ruud Schilder verliefd op de sound van hardstyle, tijdens het luisteren van een plaat van diskjockey Headhunterz. Het inspireerde hem zo, dat hij niet veel later zelf begon met muziek produceren. Bijna exact tien jaar later werd de inmiddels 22-jarige Volendammer gevraagd om zijn muziek te laten horen op een historisch feestje van diezelfde Headhunterz, nota bene in de Ziggo Dome. Begin deze maand was het zover en draaide Schilder onder de naam Retrospect de pannen van het dak in de Amsterdamse concerthal. ,,Het was ongelooflijk…”

Voor de mensen die hem niet kennen: Headhunterz is niet zomaar een DJ. Willem Rebergen, zoals zijn officiële roepnaam luidt, heeft alleen al op Facebook 1,5 miljoen volgers. Rebergen was jarenlang ongekend succesvol als hardstyle-dj, totdat hij op een gegeven moment zijn hoogtepunt bereikte en zich tijdelijk meer ging toeleggen op ‘softere’ muziek: house. Zijn fans waren er allesbehalve blij mee, velen verafschuwden hem zelfs. Maar Headhunterz zei veel waarde te hechten aan zijn creatieve vrijheid en ging samenwerken met wereldtoppers als Hardwell en Martin Garrix.

Extase

Toch kruipt het bloed ook bij hem waar het niet gaan kan. Dat bleek afgelopen zomer wel. Tijdens dancefestival Defqon.1 in Biddinghuizen werd bekendgemaakt dat Headhunterz zou terugkeren naar zijn oude stijl. En dat zou hij gaan vieren met een gigantische show in de Ziggo Dome, waar alleen maar top-dj’s zouden komen. Noisecontrollers (600.000 volgers op Facebook), Wildstylez (727.000 volgers), DJ The Prophet (341.000 volgers). Allemaal gaven ze acte de présence. Binnen een half uur waren alle kaartjes uitverkocht. De hele hardstyle-scene was in extase. En wie werd er door de manager van Headhunterz hoogstpersoonlijk gevraagd om ook te komen draaien op het historische feest? Juist, Ruud Schilder uit Volendam. Oftewel: DJ Retrospect, met een relatief bescheiden groep van 5013 volgers op Facebook.

Goede weg

,,Ik volg die gasten al een jaar of tien”, vertelt Ruud. ,,Deze jongens zijn grotendeels verantwoordelijk voor de sound van vandaag. Het is heel onwerkelijk om dan opeens samen met hen op een feest te staan, een praatje met elkaar te maken en samen een biertje te drinken. Het gaat allemaal wat sneller dan ik vooraf had gedacht…”

En dan te bedenken dat er naast Headhunterz slechts dertien andere artiesten optraden op het mega-feest in de Ziggo Dome. Het is dus wel duidelijk dat een van de grootste hardstyle-DJ’s ter wereld gecharmeerd is van Ruuds muziek. ,,Ik heb best goed contact met zijn manager. Hij heeft mijn muziek aan Headhunterz laten horen en vervolgens ben ik dus benaderd. Ja, dat is wel een bevestiging dat ik op de goede weg ben…”

Zenuwachtig

Het was voor 22-jarige Volendammer wel een behoorlijk lange dag, die bewuste zaterdag begin oktober. Ruud was om zeven uur ’s morgens al aan het werk als monteur bij Smilde Bakery. Zo’n 23 uur later lag hij weer in zijn bed. Stuiterend van de adrenaline. ,,Ik moest pas om twee uur ’s nachts draaien, maar was al om tien uur ’s avonds in de Ziggo Dome. Ik wilde geen moment van het feest missen. Ik heb eerst backstage gezeten met wat andere gasten. Om een uur of half één kwam ik Headhunterz tegen en hebben we even met elkaar gebabbeld. Hij vroeg of ik zenuwachtig was en dat soort dingen. En hij zei dat hij blij was met mijn aanwezigheid. Erg leuk. Daarna ben ik zelf nog een beetje gaan feesten. Even de spanning van me afschudden.”

Prachtig dagje

Ruud trad even later op in het bijzaaltje van de Ziggo Dome, waar plaats is voor krap duizend mensen. ,,Mijn geluk was dat Headhunterz van één tot twee uur in de hoofdzaal draaide en ik van twee tot drie in de bijzaal. Nadat Headhunterz klaar was, gingen veel aanwezigen even een loopje doen, waardoor mijn hele zaal ‘fully packed’ was.”

Ruud had een eigen fotograaf mee, die het spektakel vastlegde op de gevoelige plaat. ,,Ik draaide een paar van die oude hitjes en de hele zaal ging uit zijn dak. Het was echt mega. Ik heb een paar keer eerder op wat grotere podia gestaan, maar dit feest in de Ziggo Dome was nog veel grootser. Dit gaat echt de geschiedenisboeken in als de return van Headhunterz. Ik ben een nuchtere jongen, maar het maakt me wel enorm trots dat ik hier bij mocht zijn als DJ. Het was een prachtig dagje.”

Echte werk

Ruud is pas sinds een jaar officieel in te huren als DJ die zijn eigen muziek produceert. Medio 2016 tekende hij samen met dorpsgenoot Niels Buijs een platencontract bij Supreme Agency uit Eindhoven en nadien timmerde het duo flink aan de weg. Toen Buijs afgelopen zomer besloot om zich te focussen op zijn loopbaan als schilder, is Ruud alleen verdergegaan. En dat gaat voorlopig dus prima. ,,Niels en ik zijn nog steeds even goede vrienden”, verzekert Ruud. ,,Hij was ook mee naar de Ziggo Dome en ging daar gewoon uit zijn dak voor mijn stage. Ik ben ontzettend blij dat we een jaar lang hebben samengewerkt. Vooral bij de eerste paar optredens was ik erg zenuwachtig en dus erg blij dat Niels naast me stond.”

Ruud vindt het wel jammer dat hij nu alleen over is, zo zegt hij zelf. ,,Je hebt meer feest als je met z’n tweeën op het podium staat. En ik ben een gezelligheidsmens. Als ik iets meemaak, wil ik dat meteen delen met anderen. Maar gelukkig leer ik steeds meer mensen in de scene kennen en gaan er vaak vrienden mee naar optredens.”

Op dit moment combineert hij zijn werk als DJ – gemiddeld twintig uur per week - nog met een fulltime baan bij Smilde Bakery. Die combinatie bevalt hem naar eigen zeggen goed, maar zijn doel voor de toekomst is duidelijk. ,,Ooit hoop ik door te breken met mijn eigen muziek. Wat dat betreft was het feest in de Ziggo Dome een mooie kans om aan het echte werk te ruiken. Het heeft me een goed gevoel over de toekomst gegeven.”