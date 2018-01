Domino’s deelde gratis pizza’s uit tijdens de opening

Domino’s opende zaterdag 30 december de deuren van een nieuwe winkel in Volendam. De 240e winkel in Nederland is gevestigd aan de Zeestraat 8C.

Vanwege de opening was er van 14.00 tot 15.00 uur een speciale actie. Een uur lang werden gratis pizza’s uitgedeeld. Daar was veel animo voor want in de nieuwe pizzazaak van Domino’s stonden ze in de rij voor deze gratis lekkernij.

Bijzonder aan de Volendamse zaak van Domino’s is, dat de bezorging alleen per fiets wordt gedaan. Franchizenemers van Domini’s Volendam zijn Stephan van Veen en Silas Zonneveld.