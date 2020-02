‘Ik krijg sterk het gevoel dat onze buurt wordt verwaarloosd’

Doolhof-bewoners zien hun wijk ‘verpauperen’

Het Volendamse erfgoed ‘het Doolhof’ wordt verwaarloosd. Dat menen enkele bewoners van de wijk. Ze wijzen erop dat delen van de bestrating zijn verzakt, waardoor er vaak wateroverlast ontstaat. Daarbij neemt men soms waar dat mensen struikelen over uit stekende stenen, als het donker is. Stenen waartussen op veel plaatsen een aanzienlijke hoeveelheid onkruid groeit. De buurtbewoners zeggen verder dat de kwaliteit en veiligheid van de trappen naar de dijk te wensen overlaat. Kortom, er is volgens hen sprake van achterstallig onderhoud in de wijk. Een buurt die door veel toeristen wordt bezocht.

Door Laurens Tol

Carla Steyn (68) woont al veertig jaar op het Doolhof, samen met haar man Hubert Knuvelder. De laatste jaren heeft zij het aantal groepen toeristen in haar wijk drastisch zien toenemen. Ze vindt dat de gemeente Edam-Volendam meer tijd en geld zou moeten steken in het beter presenteren van het Doolhof. ,,De wijk wordt neergezet als een ‘authentiek stukje Volendam’. Er komen hier dan ook ontzettend veel mensen. Ik vind dat je er dan als gemeente voldoende tijd en geld in moet stoppen. En niet tegen ons bewoners zeggen als wij ergens over klagen: ‘Dan had je hier maar niet moeten gaan wonen’. Dat zeiden ze dus letterlijk tegen ons”, vertelt Carla.

