Drie generaties stratenmakers

Een toch wel uniek plaatje kon woensdag genomen worden van de familie Van der Gracht. Nog steeds drie generaties stratenmakers waren bezig met een bestratingsklus in Volendam.

Cor, Marco en Jeffrey van der Gracht namen even plaats in de schepbak van de shovel tijdens de schaft. Cor van der Gracht is al ruim de 80 gepasseerd en helpt geregeld nog even mee met zoon Marco en kleinzoon Jeffrey.

Ze hopen nog vele jaren met z’n drietjes te kunnen werken.