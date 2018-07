Drie jubilarissen gehuldigd bij Victory ‘55

In “De Schemerpit” vond vrijdagavond de ledenvergadering plaats van tafeltennisvereniging Victory ’55. Op het einde van de jaarvergadering kon voorzitter Jacques van Westen drie jubilarissen in de bloemen zetten.

Zij kregen tevens een fraaie glazen plaquette aangeboden. Er waren twee 25-jarige jubilarissen, te weten Johan Molenaar (Bolletje), die bordsponsor is van de tafeltennisvereniging met J.M. Afbouw, maar niet meer actief spelend lid en Leon van Vlaanderen die in het tweede team speelt. Lia van Westen-Karregat is 40 jaar lid van “Victory ‘55”. Zij speelt nog steeds in het 9e team mee.

Er waren afgelopen seizoen vijf teams die kampioen werden.