Drie kelders geplaatst voor woningen in de Zeestraat

Een spectaculaire hijsklus vond vrijdagmorgen plaats in de Zeestraat. Hier worden door BKB Bouw twee woningen gebouwd en een uitbreiding van de woning van Ben Koning (van BKB Bouw) aan de Spoorbuurt. Onder de drie woningen zijn kelders geplaatst.

Deze prefab kelders werden vrijdagmorgen vanaf 08.00 uur op hun plaats gehesen met een hijskraan van takelbedrijf Schot. Architect Evert Smit was ook ter plaatse om erop toe te zien dat alles goed verliep.

Naast de uitbreiding van de woning van Ben Koning komen in de Zeestraat nieuwe huizen van Marian van der Sluijs (van Jan Rab) en Martijn Houtkooper, wiens woningen hier vorig jaar gesloopt zijn door Gerben Breebaart.

De eerste twee kelders aan de Zeestraat werden snel op hun plaats gehesen. De derde kelder was echt precisiewerk, want er was in totaal een halve centimeter speling met deze hijsklus. De kelder paste precies in het uitgegraven gat.