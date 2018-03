Drie punten voor FC Volendam na spannende wedstrijd

FC Volendam deed zondag goede zaken door drie belangrijke punten te pakken tegen FC Den Bosch. Zo blijft de ploeg van Misha Salden in de race voor een plek in de Jupiler League nacompetitie.

Dat zag er in de eerste helft zeker niet naar uit. Volendam kreeg wel wat kansjes, maar had geluk dat FC Den Bosch twee keer de bal op de lat zag verdwijnen. In de tweede helft zette FC Volendam een tandje bij en kreeg het enkele goede kansen. Deze werden gemist of doelman Nick Leijten bleek een sta in de weg. Tien minuten voor tijd kwam de verdiende winnende treffer. Uit een voorzet van Nick Doodeman schoot Rodney Antwi de bal in de touwen. Vlak voor tijd miste Antwi nog een grote kans alleen voor de keeper. Uit de tegenaanval wist de verdediging van Volendam met keeper Hobie Verhulst met veel kunst- en vliegwerk de bal weg te werken.