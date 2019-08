In het kader van het 100-jarig bestaan van Fanfarecorps Wilhelmina wordt samen met de PX en Paul Moormann, en in overleg met de gemeente, het Droktemakersfestival op poten gezet. Dit spektakel gaat plaatsvinden op zondag 22 september op het Europaplein. Van 14.00 tot 21.00 uur zullen 9 verenigingen 10 optredens verzorgen van een half uur per stuk, met prachtige muziek.