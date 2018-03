Drone-winterfoto’s van de haven

Erik Vlugt van EDAM Droned en zo, heeft met zijn drone en camera al verschillende prachtige foto’s in vogelvlucht gemaakt. Zo siert o.a. zijn foto op de cover van de gemeentegids. Met de fotowedstrijd, die door de gemeente was uitgeschreven, werd Erik Vlugt met een foto van de Markermeerdijk bedekt met sneeuw bij de weilanden van Warder eerste. Afgelopen weekend maakte Erik met de camera die aan de drone bevestigd is enkele mooie foto’s van de Volendamse haven in winterse tooi.

Voor de haven zijn in het Markermeer vele schotsen te zien. Ook de haven zelf is met een ijslaag bedekt. Lang kon van dit fraaie winterse plaatje niet genoten worden want zondag was het zonnig weer en door de stijgende temperatuur smolt het ijs als sneeuw voor de zon.