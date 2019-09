Drugspand verzegeld in de Burg. van Baarstraat

Op last van de burgemeester en politie werd afgelopen woensdag een woning verzegeld in de Burg. van Baarstraat. Deze woning is al lange tijd niet bewoond en werd verhuurd. Enige tijd geleden zijn er hennepplanten in de woning aangetroffen en vanuit dit pand werden ook drugs verkocht.

Het pand is verzegeld inzake artikel 13b van de Opiumwet. Op het voorraam is een bord bevestigd dat het pand gesloten is en er geldt een verbod om het te betreden. De voordeur is met tape verzegeld.