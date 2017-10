Drukbezochte Open Dag bij Henri Willig Kaas in Katwoude

Afgelopen vrijdag en zaterdag organiseerde Henri Willig Kaas in de Jacobs Hoeve aan de Hoogedijk 8 te Katwoude open dagen. Vrijdag was het voor leveranciers en relaties. Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur was het publiek van harte welkom om een kijkje te nemen in dit prachtige bedrijf, waar de lekkerste kaas ter wereld bereid wordt.

Aanleiding voor deze open dagen was de opening van de nieuwe potstal voor de biologische boerderij. Afgelopen jaar is deze stal gebouwd voor de kudde Jersey koeien die Henri houdt op de Jacobs Hoeve.

De potstal is een staltype dat erop gericht is om het de dieren zo aangenaam mogelijk te maken om daarmee hun natuurlijk gedrag te stimuleren. De Open Dag werd door veel belangstellenden bezocht.